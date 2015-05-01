З сьогоднішнього дня українці більше платитимуть за воду

Рішення підняти тарифи для населення пояснюють тим, що зросла вартість електроенергії і курс долара. Це, в свою чергу, призвело до зростання валютних кредитів для водоканалів.

Тарифи на воду для населення розділені на чотири групи. У кожній області встановлюються тарифи однієї з чотирьох груп:

від 4 до 6 грн за кубометр (у Вінницькій і Донецькій областях);

від 6 до 8 грн за кубометр (у Києві);

від 8 до 9 грн за кубометр;

від 10 грн за кубометр (у Київській, Закарпатській та Кіровоградській областях).

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У той же час тарифи підвищуються окремо по кожному водоканалу – їх розділили на три групи. До першої групи належать водоканали, в яких підвищення тарифів відбувається на рівні 5,63% - 20,59%. Зокрема, це водоканали Харкова, Чернігова та Львова.

У другій групі водоканалів, в якій підвищення тарифів на воду компенсує тільки зростання вартості електроенергії, зростання тарифів буде в межах 2,77% -15,94%. Це водоканали, наприклад, Житомира та Ужгорода.

Крім того, у третю групу увійшли водоканали, яким дозволено підняти тарифи на воду в межах від 14,88% до 101,59%. Сюди увійшли водоканали Боярки та Обухова.