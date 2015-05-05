Акціонери визнали ефективною роботу менеджменту «Київміськбуду»

Під час зборів за результатами діяльності будівельного холдингу в 2014 році, серед інших, відзвітував голова правління – президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір. За його словами, незважаючи на кризу в економіці, компанії вдалося виконати завдання, поставлені на попередньому зібранні.

«Загальний обсяг введених в експлуатацію об'єктів у 2014 році становив понад 352 тис. кв. м. А саме: 20 будинків на 4 610 квартир загальною площею понад 302 тис. кв. метрів (зростання за кількістю квартир - більше 26%, ріст площі житла - 9%), а також було побудовано 4 паркінги на 544 місця, фізкультурно-оздоровчий комплекс загальною площею 2,7 тис. кв. м.

Активи компанії зросли на 17% порівняно з 2013 роком, дохід – на 7%, валовий прибуток – на 53%. Чистий прибуток склав 73,8 млн. грн.

Обсяг залучених інвестицій зріс на 22% і склав 3,3 млрд. грн., з них 90% - кошти населення. Компанія сподівається в 2015 році зберегти тенденцію зростання залучених інвестицій у будівництво та збільшити цю цифру», - підкреслив Ігор Кушнір.

Крім того, Ігор Кушнір повідомив, що в державний і місцевий бюджети компанією за минулий рік було сплачено понад 108 млн. грн., що на 12% більше ніж у 2013 році.

Заслухавши звіти про роботу холдингу голови Наглядової ради Миколи Порайка та голови ревізійної комісії Ольги Мельник, в цілому акціонери більшістю голосів прийняли рішення визнати роботу правління та керівного менеджменту за 2014 рік задовільною.

Нагадаємо, на сьогоднішній день «Київміськбуд» веде будівництво 51 житлового будинку на 11,4 тис. квартир загальною площею більше 718,4 тис. кв. м., з вбудовано-прибудованими приміщеннями площею 33,9 тис. кв. м. та паркінгами на 1 057 машиномісць. Крім того, холдинг зводить 2 дитячих дошкільних заклади на 440 місць, загальною площею понад 12 тис. кв. м.