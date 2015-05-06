У Києві завдяки зміцненню гривні незначно подешевшало житло

Середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в квітні 2015 року порівняно з березнем знизилася на 0,33% - до 25 266 грн/кв. м порівняно з квітнем 2014 року ціни зросли на 67,3%.

Про це повідомив у своєму щомісячному звіті інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними експертів, минулого місяця на первинному ринку найбільше подешевшали квартири преміум-класу - на 1,93%, до 44 256 грн/кв. м. Вартість квартир економ-класу в новобудовах Києва зросла на 1,23% - до 17 068 грн/кв. м, у той час як ціна на столичне житло бізнес-класу зменшилася на 0,83% - до 28 862 грн/кв. м.

Аналітики також відзначили, що минулого місяця до продажу пропонувалися квартири 68 операторами в 133 об'єктах. У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу – 56%. Новобудови бізнес-класу становлять 28% від загальної кількості, преміум-класу – 16%.

При цьому пропозиція квартир на ринку новобудов Києва у квітні порівняно з березнем в загальній площі зросла на 0,5%, у той час як у грошовому вираженні цей показник знизився на 0,25%.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2015 року середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва зросла на 19,56% порівняно з лютим – до 25 350 грн/кв. м.

За даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість», за 2014 рік вартість квартир на первинному ринку столиці зросла на 23,6% через девальвацію національної валюти, а також подорожчання будматеріалів і пального.

Середня вартість пропозиції квартир в гривні на вторинному ринку нерухомості Києва у квітні 2015 року порівняно з березнем через зміцнення національної валюти знизилася на 7,3%, до 36 652 грн/кв. м, при цьому в доларовому еквіваленті середньозважена ціна пропозиції зменшилася на 2,4% - до 1 646 дол./кв. м.

За даними аналітиків, відносно квітня 2014 року в квітні середня ціна за 1 кв. м у гривні збільшився на 74,5%, а в доларах - знизилася на 11%. Згідно зі звітом, минулого місяця 4-кімнатні квартири в середньому по Києву подешевшали на 4,7%, до 38 598 грн/кв. м, 3-кімнатні - на 5,9%, до 38 920 грн/кв. м, 2-кімнатні - на 7,3%, до 39 333 грн/кв. м. Середня вартість пропозиції 1-кімнатних квартир в столиці знизилася на 7,7% - до 38 130 грн/кв. м.

Кількість представлених до продажу квартир у квітні збільшилася на 4,2% щодо березня і склала 19,2 тис. квартир. Обсяг пропозиції в загальній площі збільшився на 3,4%, а в грошовому вираженні зменшився на 3,4%.

У структурі пропозицій 1-кімнатні квартири займають 27%, 2-кімнатні – 33%, 3-кімнатні – 34% і 4-кімнатні – 7%.

Як повідомляв УНІАН, за даними порталу «Столична нерухомість», середня вартість пропозиції квартир в гривні на вторинному ринку нерухомості Києва в березні 2015 року порівняно з лютим через зміцнення національної валюти знизилася на 23,7%, до 39 540 грн/кв. м, при цьому в доларовому еквіваленті середньозважена ціна пропозиції зменшилася на 2,3% - до 1 687 дол./кв. м.

У 2014 році, через більш ніж двократну девальвацію національної валюти за доларової номінації вартості квартир, гривневі ціни на «вторинку» в столиці зросли на 76%. Середня вартість житла в доларах у Києві за минулий рік знизилася на 10,7%.