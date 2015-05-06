Жителям Севастополя втричі піднімуть квартплату

У Севастополі в термін до 2017 року планується поетапне збільшення розміру квартирної плати. Про це на брифінгу повідомив голова комітету Законодавчих Зборів Севастополя з питань житлово-комунального господарства Ілля Журавльов, передають Новости Крыма.

«У Севастополі є дорожня карта до 2017 року поетапного переходу до збільшення плати за житлофонд», — розповів депутат.

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Зараз квартплата становить 5-7 рублів за квадратний метр житлової площі на місяць. Згідно з дорожньою картою, у липні вона підвищиться, за словами Журавльова «на кілька відсотків» і до кінця 2017 року досягне розміру 15,5 рублів за квадратний метр. Як зазначив депутат, ця сума фактично покриває лише собівартість послуг з утримання житлового фонду. Він додав, що у зв'язку з підвищенням квартплати буде переглядатися питання нарахування субсидій.