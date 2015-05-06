Будівництво в Україні подорожчало на 32%

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-березні 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року зросли на 32,1%, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, підвищення цін на БМР спостерігалося у всіх сферах будівництва.

За даними Держстату, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва транспортних споруд – на 42,4%. Найменше збільшилася вартість будівельно-монтажних робіт у сфері будівництва житлових будинків – на 25,5%.

При цьому вартість БМР в березні 2015 року порівняно з лютим зросла на 7,8% (у лютому зростання до січня становило 4,5%).

У Держстаті зазначили, що найбільше зростання цін на БМР у березні також зафіксовано у сфері транспортних споруд – на 10,2%, найменше – у будівництві трубопроводів, комунікацій та ліній передач (на 5,6%).

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Як повідомлялося, за даними Держстату, вартість БМР в Україні в січні-лютому 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 23,8%.

Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні в 2014 році порівняно з 2013 роком зросли на 9,5%.

Вартість БМР в Україні у 2013 році зросла на 5,6% у порівнянні з 2012 роком.