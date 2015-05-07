Військовослужбовців та резервістів звільнили від сплати відсотків за пільговою іпотекою

Кабінет міністрів звільнив військовослужбовців і резервістів від сплати відсотків за пільговими кредитами, взятими на купівлю, будівництво або реконструкцію житла.

Як зазначається в урядовій постанові №245, опублікованій на веб-порталі Кабміну, військовослужбовці також звільняються від сплати пені.

«Відсотки за кредитами не нараховуються військовослужбовцям з початку і до кінця особливого періоду, резервістам і військовозобов'язаним – з моменту призову під час мобілізації і до завершення особливого періоду, - йдеться в постанові. - За порушення строку платежу з погашення кредиту пеня не нараховується військовослужбовцям, резервістам і військовозобов'язаним».

Крім того, за рішенням уряду, від сплати відсотків також звільняється боржник, який має дітей. Зокрема, боржник, який має двох дітей, за рішенням уряду, може розраховувати на погашення за рахунок бюджетних коштів 25% зобов'язань за пільговим кредитом. Сім'ї з трьома і більше дітьми мають право претендувати на компенсацію 50% зобов'язань за рахунок бюджетних коштів.

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Раніше президент України Петро Порошенко підписав указ, яким доручив уряду розробити комплекс заходів щодо посилення спеціального захисту військовослужбовців. Зокрема, крім пільгового кредитування, уряд мав розробити ряд заходів щодо підтримки учасників АТО, зокрема - підвищити відповідальність керівників підприємств за недотримання вимог законодавства про збереження посад за військовослужбовцями і виплату їм зарплати, збільшити видатки на медикаменти і харчування в госпіталях для ветеранів війни, видатки на забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів війни. Крім того, Кабінет міністрів має розробити законопроект про надання пільг з оплати комунальних послуг для учасників АТО.