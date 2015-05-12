Рада заборонила приватизацію об'єктів меліоративних систем

Верховна Рада України ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони приватизації об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем та земель державної і комунальної власності, на яких ці об’єкти розташовані (реєстраційний номер 1128).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 271 народний депутат із 334 зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом вносяться зміни до Земельного кодексу України, якими передбачено віднести до земель комунальної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, землі під об’єктами інженерної інфраструктури міжгосподарських меліоративних систем, які перебувають у комунальній власності. Крім того, передбачено віднести до земель державної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, землі під об’єктами інженерної інфраструктури загальнодержавних та міжгосподарських меліоративних систем, що перебувають у державній власності.

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Крім того внесено зміни до Закону України «Про приватизацію державного майна». Ними передбачено, віднести до об’єктів, які мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації водосховища і водогосподарські канали комплексного призначення, гідротехнічні захисні споруди, об’єкти інженерної інфраструктури загальнодержавних та міжгосподарських меліоративних систем.