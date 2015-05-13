Під Києвом подешевшала земля

Середня вартість земельних ділянок під котеджне будівництво в передмісті Києва за період з 14 квітня по 13 травня 2015 року знизилася на 0,27% - до 1 879 дол./сотка, повідомили УНІАН у консалтинговій компанії SV Development.

«При цьому в області найдешевшим залишався Переяслав-Хмельницький район із середнім показником 632 дол./сотка, найдорожчим - Києво-Святошинський район, де середня ціна продажу становила 2 787 дол./сотка», - йдеться в повідомленні SV Development.

За даними компанії, зниження вартості землі під забудову минулого місяця спостерігалося в усіх районах Київської області, крім Білоцерківського, де ціни за останній місяць не змінилися. Найбільш істотне зниження спостерігалося в Бородянському районі - на 0,63%, до 944 дол./сотка, а найменше – у Броварському районі - на 0,13%, до 1 486 дол./сотка.

Як повідомляв УНІАН, за даними SV Development, середня вартість земельних ділянок під котеджне будівництво в передмісті столиці в 2014 році знизилася на 39,09% - до 1 901 дол./сотка. Обвал вартості землі, як і іншої нерухомості в Україні в 2014 році, був зумовлений економічною та політичною нестабільністю в країні, а також істотною девальвацією національної валюти.

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Довідка УНІАН. SV Development - консалтингова компанія, що спеціалізується на оцінці та продажу землі житлової нерухомості і котеджних містечок. Працює на ринку нерухомості України з 2005 року.

У структуру SV Development входить агентство нерухомості SV Realty.