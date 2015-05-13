Улюбленцям Путіна - «Нічним вовкам» виділили 227 гектарів землі в Севастополі

Окупаційна влада Севастополя виділила молодіжній автономній некомерційній організації «Нічні вовки» земельну ділянку під розміщення «багатофункціонального спортивно-патріотичного центру екстремальних видів спорту», передає "Крим.Реалії".

У постанові говориться, що «в оренду передається земельна ділянка загальною площею 2665560+/- 575 кв. м, яка розташована у м.Севастополь, Балаклавський район, в районі гори Гасфорта».

Читайте також"Хірург" підтвердив, що "Нічні вовки" отримали мільйони рублів з бюджету РосіїЯк зазначено в документі, "земля, що виділяється, відноситься до категорії земель населених пунктів", а вартість 1 кв. м. ділянки визначена постановою у розмірі 536, 96 тис. рублів.

Нелегітимним департаментом архітектури та містобудування, згідно з розробленим технічним завданням, визначено шестимісячний строк для виконання проектних робіт, а також будуть організовані публічні слухання по даному проекту.

Російський мото-клуб «Нічні вовки» став відомим завдяки близьким стосункам його лідера Олександра Залдостанова з президентом Росії Володимиром Путіним і його демонстративній «російсько-патріотичній» позиції. «Нічні вовки», зокрема, в свій час проводили акцію на підтримку дій Путіна щодо окупації Криму. Через це на Залдостанова накладені санкції США і Канадою.

В грудні 2014 року Молодіжна автономна некомерційна організація «Нічні вовки» також опинилася в списку санкцій США. 19 грудня президент США Барак Обама підписав розпорядження, яким ввів додаткові санкції стосовно Криму, який був анексований Росією навесні 2014 року.