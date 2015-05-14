Церкву звільнили від оподаткування нерухомості

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 248 із 343 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Згідно із законом, релігійні організації звільняються від сплати податку на нерухомість.

Відповідно до внесених змін, звільняються від такого податку об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.

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Також органам місцевого самоврядування рекомендовано у місячний термін з дня опублікування цього Закону переглянути рішення щодо встановлення на 2015 рік податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) для об'єктів нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій.