Церкву звільнили від оподаткування нерухомості
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування нерухомості релігійних організацій» (реєстраційний номер 2226).
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 248 із 343 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Згідно із законом, релігійні організації звільняються від сплати податку на нерухомість.
Відповідно до внесених змін, звільняються від такого податку об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.
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Також органам місцевого самоврядування рекомендовано у місячний термін з дня опублікування цього Закону переглянути рішення щодо встановлення на 2015 рік податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) для об'єктів нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій.