В Україні хочуть створити незалежний орган із визначення комунальних тарифів

Уряд України підготував законопроект про створення незалежного органу з визначення тарифів на газ, електроенергію і комунальні послуги, функції якого на даний момент виконує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), і розраховує на його якнайшвидше ухвалення парламентом.

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду в четвер.

«Ми розробили новий закон спільно з Європейським енергетичним співтовариством, мета якого - створення незалежного, професійного органу з встановлення цін і тарифів як на газ, так і на електроенергію, так і на будь-які комунальні послуги», - сказав він.

Прем'єр-міністр закликав Верховну Раду не зволікати з ухваленням підготовленого урядом законопроекту.

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«Вибори виборами, товариші, але потрібно не лише виконувати коаліційну угоду, але й нести відповідальність перед країною і перед людьми за те, під чим ви всі підписалися і за що всі голосували», - зазначив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, підвищила більшість тарифів на комунальні послуги для населення з 1 квітня.

Так, тариф на електроенергію зріс у середньому на 19%, та ще в 3,5 разу - до березня 2017 року, на тепло - на 72%, до 537,2 грн за Гкал. При цьому мінімальний тариф на газ для населення зріс у 3,3 разу – до 3 600 грн за тисячу кубометрів.