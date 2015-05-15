Під час Години запитань до уряду обговорять механізм надання субсидій

Як передає кореспондент УНІАН, також народні депутати планують заслухати звіт робочої групи з перевірки оприлюднених Держфінінспекцією повідомлень про фінансові порушення та інші факти зловживань в державному секторі економіки.

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Крім того, парламент має намір розглянути проект постанови про припинення повноважень члена Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції Владислава Голуба.

Також ВР планує розглянути проект постанови щодо забезпечення застосування закону про доступ до публічної інформації при інформуванні громадськості про здійснювану Національним банком України політику рефінансування і проект закону про зміни до законодавства щодо підтримки дитячо-юнацького спорту та фізичного виховання дітей.