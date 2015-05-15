Боржників позбавлятимуть житлових субсидій

Громадяни, які мають борги за житлово-комунальні послуги (ЖКП), отримуватимуть субсидії за умови оплати обов'язкової частки платежу, а комунальна заборгованість у цьому випадку не перешкоджатиме оформленню субсидії.

Про це під час Години запитань до уряду повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Мущинін.

«Єдиною умовою зупинення житлової субсидії є несплата громадянином обов'язкової частки платежу», - сказав він.

Мущинін також наголосив, що за наявності заборгованості із зарплати або інших виплат нарахування субсидії продовжиться до моменту її погашення.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, у 1-му кварталі 2015 року субсидії на оплату житлово-комунальних послуг були призначені 392 тис. сімей на загальну суму 127,7 млн грн.

Довідка УНІАН. Розмір обов'язкової частки платежу визначається як сума усіх доходів сім'ї за рік, поділена на 12 і на кількість членів сім'ї. Таким чином отримуємо середньомісячний дохід, який, у свою чергу, необхідно поділити на розмір прожиткового мінімуму (1176 грн.) і коефіцієнт 2. Отриманий результат ділення множиться на 15%. У результаті отримуємо відсоток доходу, який сім'я має заплатити як обов'язкову частку платежу.