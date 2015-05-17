Українцям хочуть запропонувати «соціальну парасольку» для захисту від переплати за комунальні послуги

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман вважає, що питання тарифів має бути абсолютно відкритим і публічним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман сказав сьогодні під час брифінгу у Вінниці.

«Я вважаю, що питання тарифів має бути абсолютно відкритим і публічним. Усі механізми формування кожної копійки, яка є в тарифі, має бути опрацьована урядом, національною комісією і доведена до суспільства. Сьогодні тарифи в Україні не мають довіри. Тому, і уряд, і комісія спільно з парламентом мають це (формування тарифів - УНІАН) відкрити», - сказав Гройсман.

Він також зазначив, що наполягає на відкритості ринку енергоносіїв.

Читайте такожВ Україні хочуть створити незалежний орган із визначення комунальних тарифів«Головне, на чому я наполягав, щоб увесь ринок енергоносіїв був відкритий: скільки видобуваємо, скільки транспортуємо, скільки продаємо, скільки експортуємо чи імпортуємо – це все українці мають бачити й звідси й буде ціна. Тому важливо, щоб цю роботу завершити й довести до суспільства. Тарифи мають бути відкритими й зрозумілими, тоді вони викликатимуть довіру», - вважає Гройсман.

Що стосується сплати тарифів, то тут голова ВР називає важливим, щоб соціальний захист, субсидії були оперативно відпрацьовані.

«Сьогодні питання до уряду й до міністерств: усе відпрацювати таким чином, щоб люди автоматично почали отримувати субсиді, і тоді буде «соціальна парасолька», яка не дозволить людям сплачувати більше», - сказав Гройсман.