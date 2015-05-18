Будівельні роботи в Україні скоротилися на третину

Будівельні підприємства України в січні-квітні 2015 року скоротили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 32,6% - до 11,9 млрд грн, повідомила Державна служба статистики України.

За даними Держстату, вони зменшили обсяг робіт з будівництва споруд на 26,1% - до 6,4 млрд грн.

При цьому обсяг робіт із будівництва житлових споруд скоротився на 5,3% - до 3,7 млрд грн, а з будівництва нежитлових споруд скоротився на 44,1% - до 2,7 млрд грн. Обсяг робіт з будівництва інженерних споруд знизився на 39,2% - до 5,4 млрд грн.

Держстат зазначає, що роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні-квітні становили 85,6% від загального обсягу, роботи з капітальному ремонту – 6,8%, а з поточного ремонту – 7,6%.

Читайте такожБудівництво в Україні подорожчало на 32%

Згідно з повідомленням, будівельні підприємства Києва за звітний період знизили обсяги робіт на 23,6% - до 3,1 млрд грн, виконавши 26,4% від загального обсягу робіт в країні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, будівельні підприємства України в січні-березні 2015 року скоротили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 31,3% - до 8,339 млрд грн.

У 2014 році українські будпідприємства знизили обсяги робіт порівняно з 2013 роком на 21,7% - до 50,2 млрд грн.