Окупанти Криму хочуть відбирати землю у переселенців

Про це на сесії "державної ради РК" повідомив так званий голова комітету з питань економічної, бюджетно-фінансової та податкової політики Віталій Нахлупін, пишуть "Новини Криму".

Він запропонував дозволити місцевим органам влади розривати договори оренди землі при заборгованості по земельному податку за 2-3 місяці.

За його словами, в Криму не виконується план щодо земельному податку. Щоб розривати договори оренди, місцевим органам влади потрібні механізми, розроблені «міністерством фінансів РК».

«Також є проблема платежів за землю. Вона об'єктивно пов'язана з власниками земель, які опинилися за межами республіки. Думаю, тут повинні бути жорсткі адміністративні рішення. Необхідний прописаний порядок дій муніципальних органів щодо перегляду договорів у разі несплати протягом 2, максимум 3 місяців», - зазначив Депутат.

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Раніше «міністерство фінансів Криму» підготувало проект законодавчої ініціативи, що передбачає стягування земельного податку з підприємств, які ще не перереєстрували землю, але фактично ведуть на ній свою діяльність. Однак бюджетний комітет парламенту відхилив цю пропозицію.

На думку промисловців, ініціатива міністерства погіршить фінансове становище кримських підприємств, частина яких і так опинилася на межі виживання.

Нагадаємо, окупаційна влада Севастополя виділила улюбленцям Путіна - молодіжній автономній некомерційній організації «Нічні вовки» земельну ділянку площею 227 га під розміщення «багатофункціонального спортивно-патріотичного центру екстремальних видів спорту».