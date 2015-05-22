Росіяни втрачають інтерес до нерухомості в окупованому Криму

Ажіотаж навколо житлової нерухомості в окупованому Росією Криму поступово сходить нанівець. За перший квартал 2015 року ціни впали на 15%, а попит скоротився до мінімуму, свідчать дані, зібрані "Коммерсантом".

Згідно з даними "Кримстату", зростання цін на житлову нерухомість у Криму за підсумками 2014 року становило 46%. Але вже на початку поточного року стався різкий відкат: за підсумками першого кварталу середня вартість житла скоротилася на 14%. Точно такі ж цифри називають аналітики торгової системи REM Navigator. За їх розрахунками, у лютому середня вартість 1 кв. м у квартирах на вторинному ринку та індивідуальних житлових будинках становила $1,3 тис. Загальний обсяг пропозиції за рік майже не змінився: зараз на півострові продається трохи більше 5 тис. об'єктів.

Згідно з оприлюдненими раніше тезами порталу "Мир квартир", потенційних інвесторів значною мірою відлякують негативні новини про стан і роботу інженерних комунікацій, зв'язку й довга історія початку будівництва мосту через Керченську протоку.

Різке зростання цін на нерухомість у Криму почалося навесні 2014 року, після проведення референдуму про входження півострова до складу Росії. Одночасно злетів й інтерес з боку російських покупців, а продавці стали піднімати ціни, пік зростання яких припав на серпень, коли житло на вторинному ринку різко подорожчало на 40%. Новобудови виявилися менш схильні до ажіотажу: вартість житла на первинному ринку Сімферополя і Севастополя зросла в ціні приблизно на 10%.

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Але ефект зростання попиту виявився ефемерним і короткочасним, розмірковує засновник REM Navigator Олег Сікорський. Активність російських покупців не призвела до реального результату з двох причин: ціни на нерухомість виявилися значно вищими за їх очікування, а реєструвати угоди було неможливо ічерез блокування на півострові українського реєстру прав, зазначають у REM Navigator. На думку Сікорського, зараз на продажах негативно відбивається й загальний макроекономічний спад, який змусив багатьох клієнтів відмовитися від покупки додаткової нерухомості у Криму. Внутрішній попит на півострові скоротився ще й через різке подорожчання багатьох категорій товарів (за даними "Кримстату", мінімальний набір продуктів харчування з початку року подорожчав на 16,9%).

Аналітики скептично оцінюють перспективи попиту на нерухомість в анексованому Криму. Так, на думку експертів "Мира квартир", клієнти, націлені на придбання нерухомості в курортних зонах, зараз куди частіше звертають увагу на Краснодарський край Росії.