Суд залишив сину Богатирьової ділянку за $1 мільйон на острові під Києвом

Син екс-міністра охорони здоров’я Ігор Богатирьов залишається власником 0,46 га землі на острові в селі Плюти під Києвом.

Як пишуть "Наші гроші", про це свідчить витяг із реєстру майнових прав.

У 2007 році Українська міськрада Обухівського району прийняла рішення, на підставі якого чотирьом громадянам видано держакти власності на земельні ділянки площею 2,70 га. Ці ділянки розташовані на острові та у прибережній захисній смузі річки Козинка.

У 2010 році Ігор Богатирьов придбав кілька цих ділянок загальною площею 0,54 га. З них 0,46 га – для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель та 0,08 га для сінокосіння.

Сьогодні на острові знаходиться котеджне містечко закритого типу. Вартість ділянок в ньому становить $18 тис. за сотку.

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25 листопада 2014 р. Обухівський районний суд витребував на користь держави земельну ділянку площею 0,46 га як таку, що належить до земель водного фонду і не може перебувати у приватній власності. Проте в лютому цього року Ігор Богатирьов подав апеляцію і виграв її.

Також на прохання Богатирьова суд зняв з ділянки арешт, який було накладено ще в вересні минулого року для забезпечення позову.

За даними реєстру майнових прав, на ділянці знаходиться житловий будинок площею 475 кв. м, гостьовий будинок майже 402 кв. м, будинок охорони, господарські будівлі, навіси і альтанки.

Нагадаємо, що 21 жовтня 2014 року екс-голову МОЗ Богатирьову оголосили в розшук по Україні за підозрою у розкраданні бюджетних коштів на суму 6,5 млн грн у 2012 році під час закупівель імунобіологічних препаратів, лікарських засобів та медичного обладнання. За інформацією прокуратури, Богатирьова діяла «за попередньою змовою з групою осіб». Із 9 січня 2015 року екс-міністр перебуває у міжнародному розшуку Інтерполу.

У квітні 2015 року суд заочно заарештував Богатирьову.