Нотаріусам заради ліквідації черг хочуть дозволити реєстрацію всіх видів нерухомості

Міністр юстиції України Павло Петренко вважає, що нотаріусам необхідно надати право здійснювати реєстрацію всіх видів нерухомості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

“Я вважаю, що нотаріуси готові до того, щоб вони здійснювали реєстрацію всіх видів нерухомості”, - сказав міністр.

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Петренко назвав дуже позитивним результат ухвалення Верховною Радою у березні закону про зміни до законодавства України в питанні надання повноважень нотаріусам реєструвати права на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

Міністр наголосив, що “тільки за останній місяць близько 10% договорів оренди земель, а це 100 тис. договорів, було зареєстровано нотаріусами без будь-яких черг, без будь-якої корупції”.