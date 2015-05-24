Усі українці до 1 липня отримають нові платіжки з податку на нерухомість - ЗМІ

Нові "платіжки" з податку на нерухомість до 1 липня повинні отримати всі українці. За кожен зайвий метр доведеться заплатити трохи більше 12 гривень.

Про це повідомляє Finance.ua.

Власники магазинів, готелів, бізнес-центрів та інших нежитлових приміщень у цьому році востаннє звільняються від сплати податку. На наступний рік доведеться заплатити за кожен квадратний метр, йдеться у повідомленні.

Однак не все майно українців внесено в електронну базу Держреєстру. Тому платіжка може і не прийти. Але радіти не варто, зауважують у Фіскальній службі.

Читайте такожКвартирна черга в Україні за рік скоротилася майже на 20%«Щоб не отримати величезний платіж після того, як вас до реєстру таки внесуть, потрібно самостійно подбати про внесення своїх даних у базу», - наголошує видання.

«Я б не радив, скажімо так, ухилятися, а подавати цю інформацію, з часом ми все одно отримаємо таку інформацію, тоді доведеться нараховувати податок за попередні роки, а цю суму складно буде оплатити. Штрафні санкції виникають на рівному місці», – наголошує начальник відділу адміністрування майнових податків Державної фіскальної служби України Юрій Тимощук.