Коболєв переклав на Тимошенко й Азарова відповідальність за різке подорожчання газу для населення

Україна була змушена різко підвищити ціни на газ, тому що попередні уряди не зробили цього поступово.

Про це Українській правді заявив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Підвищення цін на газ для населення було обов'язковою умовою програми МВФ і при уряді Тимошенко, і при уряді Азарова. Кожен з них юридично зобов'язався довести тарифи до рівня імпортного паритету за 2,5-3 роки. Гроші взяли, зобов'язання не виконали", - розповів Коболєв.

Читайте такожНафтогаз обіцяє наступного опалювального сезону газ за пільговою ціноюЗа словами Коболєва, відкладання підвищення ціни на газ завело країну "в таку ситуацію, що зараз у тих, хто приймає рішення, вже просто не було іншого виходу".

"Цього разу Україна отримала гроші тільки після фактичного рішення про істотне підвищення роздрібних цін. Таке різке підвищення довелося робити зараз тому, що попередні уряди його не зробили поступово, поки ще була така можливість", - пояснив Коболєв.