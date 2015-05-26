В Україні вже узаконили "самобуди"

Як повідомляється на сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) з посиланням на заступника міністра Романа Абрамовського, цим порядком передбачається можливість введення в експлуатацію індивідуальних житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, а також споруд сільськогосподарського призначення I і II категорії складності, побудованих у період з 1992 до 2011 року.

Причому, як зазначають у відомстві, абсолютна більшість приватних будинків, які планується ввести в експлуатацію за цим порядком, мають площу до 300 кв. м.

Крім того, згідно з повідомленням, до 31 грудня 2015 року приймати в експлуатацію такі об'єкти будуть органи державного архітектурно-будівного контролю безоплатно. Відповідне рішення має бути ухвалене за результатами технічного обстеження протягом 10 днів від дня подання заяви власником земельної ділянки, на якій розташований об'єкт.

Технічне обстеження індивідуальних житлових будинків загальною площею до 300 кв. м. проходитиме за спрощеною процедурою під час технічної інвентаризації об'єкта одним сертифікованим спеціалістом з технічної інвентаризації.

Для об'єктів більшої площі передбачена сертифікація спеціалістом з технічної інвентаризації, а також сертифікованим фахівцем з техогляду.

Читайте такожБудівельні роботи в Україні скоротилися на третинуЯк повідомляв УНІАН, Верховна Рада України у середині січня ухвалила Закон про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт. Даний документ продовжив до 31 грудня 2015 року так звану «Будівельну амністію», яка дозволяє узаконювати самобуди.

Довідка УНІАН. Спрощена система реєстрації самобудів була введена в 2009 році. Головним нововведенням було значне скорочення кількості документів і довідок, які необхідно було отримувати заявникам.