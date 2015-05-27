Кабмін виділив мільярд на купівлю житла для учасників АТО

Кабінет міністрів України виділив 1 млрд грн на купівлю житла для учасників Антитерористичної операції і військовослужбовців, повідомив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«З сьогоднішнього дня Міністерство оборони та інші силові відомства одержать право отримати 1 млрд грн на закупівлю житла як для учасників АТО, так і для членів сімей загиблих у ході проведення Антитерористичної операції, – сказав Яценюк. – Звертаюся до міністрів негайно оформити програми з Міністерством фінансів і профінансувати – швидко і в прозорому режимі, щоб ми вже до вересня забезпечили перший етап як наших сімей, так і військовослужбовців. Постанову буде оприлюднено на сайті, і я прошу негайно приступити до її виконання».

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Як повідомляв УНІАН, на початку травня Кабінет міністрів звільнив військовослужбовців та резервістів від сплати відсотків за пільговими кредитами, взятими на придбання, будівництво або реконструкцію житла.

Раніше президент України Петро Порошенко підписав указ, яким доручив уряду розробити комплекс заходів щодо посилення спеціального захисту військовослужбовців. Крім пільгового кредитування та забезпечення житлом, уряд мав розробити низку заходів щодо підтримки учасників АТО, зокрема, підвищити відповідальність керівників підприємств за недотримання вимог законодавства про збереження посад за військовослужбовцями і виплату їм зарплати, збільшити видатки на медикаменти і харчування в госпіталях для ветеранів війни, витрати на забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів війни. Крім того, Кабінет міністрів має розробити законопроект про надання пільг із оплати комунальних послуг для учасників АТО.