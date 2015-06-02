Квартири в Києві в травні незначно подешевшали

Середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в травні 2015 року порівняно з квітнем скоротилася на 0,91% - до 25,035 тис. грн/кв. м порівняно з травнем 2014 року ціни збільшилися на 65,6%.

Про це повідомив у своєму щомісячному звіті інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними експертів, минулого місяця на первинному ринку найбільше знизилася вартість квартир бізнес-класу - на 0,74%, до 29,075 тис. грн/кв. м. Вартість квартир економ-класу в новобудовах Києва знизилася на 0,56% - до 16,972 тис. грн/кв. м. Найменше в травні подешевшало житло преміум-класу – на 0,09%, до 44,218 тис. грн/кв. м.

Аналітики також відзначили, що минулого місяця до продажу пропонувалися квартири 58 операторами в 125 об'єктах. У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу – 54%. Новобудови бізнес-класу становили 29% від загальної кількості, преміум-класу – 17%. Частка будинків економ-класу зменшилася на 2%, бізнес-класу і преміум-класу – збільшилася на 1%.

При цьому пропозиція квартир на ринку новобудов Києва у травні порівняно з квітнем в загальній площі і грошовому вираженні зросла на 2,3% і 1,59% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2015 року середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва у порівнянні з березнем знизилася на 0,33% - до 25 266 грн/кв. м.

За даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість», за 2014 рік вартість квартир на первинному ринку столиці зросла на 23,6% через девальвацію національної валюти, а також подорожчання будматеріалів і пального.

Середня вартість пропозиції квартир в гривні на вторинному ринку нерухомості Києва в травні 2015 року, порівняно з квітнем зменшилася на 4,3%, до 35,075 тис. грн/кв. м, при цьому в доларовому еквіваленті середньозважена ціна пропозиції зменшилася на 0,6% - до 1,637 тис. дол./кв. м.

За даними аналітиків, щодо травня 2014 року середня ціна за 1 кв. м у гривні збільшився на 60,5%, а в доларах - знизилася на 12,6%.

Згідно зі звітом, минулого місяця 4-кімнатні квартири столиці подешевшали на 4,3%, до 37,874 тис. грн/кв. м, 3-кімнатні - на 4,6%, до 35,491 тис. грн/кв. м, 2-кімнатні - на 4,7%, до 35,614 тис. грн/кв. м. Середня вартість пропозиції 1-кімнатних квартир в столиці знизилася на 3,5% - до 33,164 тис. грн/кв. м.

Кількість представлених до продажу квартир в травні збільшилася на 2,2% щодо квітня 2015 року і становила понад 19,6 тис. квартир. Обсяг пропозиції в загальній площі збільшився на 3,2%, і в гривневому вираженні зменшився на 1,1%.

В загальному обсязі 1-кімнатні квартири займають 27%, 2-кімнатні та 3-кімнатні – по 33% і 4-кімнатні – 7%.

Як повідомляв УНІАН, за даними порталу «Столична нерухомість», середня вартість пропозиції квартир в гривні на вторинному ринку нерухомості Києва у квітні 2015 року порівняно з березнем знизилася на 7,3%, до 36 652 грн/кв. м, при цьому в доларовому еквіваленті середньозважена ціна пропозиції зменшилася на 2,4% - до 1 646 дол./кв. м.

В 2014 році, через більш ніж двократну девальвацію національної валюти за доларової номінації вартості квартир, гривневі ціни на «вторинку» в столиці зросли на 76%. Середня вартість житла в доларах у Києві за минулий рік знизилася на 10,7%.