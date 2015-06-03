Будівництво в Україні подорожчало на 32%

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-квітні 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року зросли на 31,7%, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, підвищення цін на БМР спостерігалося у всіх сферах будівництва.

За даними Держстату, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва транспортних споруд – на 38,7%. Найменше збільшилася вартість будівельно-монтажних робіт у сфері будівництва житлових будинків – на 26,3%.

При цьому вартість БМР в квітні 2015 року порівняно з березнем зросла на 1,8% (у березні зростання щодо лютого становило 7,8%).

У Держстаті зазначили, що найбільше зростання цін на БМР у квітні зафіксоване у сфері будівництва трубопроводів, комунікацій та ліній передач - на 2,4%, а найменше - у сфері транспортних споруд (на 0,4%).

Як повідомлялося, за даними Держстату, вартість БМР в Україні в січні-березні 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 32%.

Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні в 2014 році порівняно з 2013 роком зросли на 9,5%.

Вартість БМР в Україні у 2013 році зросла на 5,6% у порівнянні з 2012 роком.