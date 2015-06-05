Міжнародні аудитори перевірять обґрунтованість тарифів на газ до кінця наступного тижня

Найбільші у світі аудиторські компаній Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young і KPMG завершать перевірку тарифів на природний газ для населення до кінця наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Години запитань до уряду на засіданні парламенту повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Ми завершимо аудиторську перевірку ціноутворення щодо тарифів, правильні вони чи неправильні, чотирма найбільшими світовими компаніями наприкінці наступного тижня», - сказав Яценюк.

Як раніше повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), 2 червня 2015 року створила робочу групу для перевірки тарифів на природний газ для населення, до якої увійшли представники чотирьох найбільших у світі аудиторських компаній.

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НКРЕКП підвищила з 1 квітня поточного року мінімальний тариф на газ для населення в 3,3 рази - до 3600 грн за тисячу кубометрів палива при споживанні до 200 куб. м газу. У період міжсезоння - з 1 травня по 30 вересня - вартість природного газу становитиме 7188 грн за тисячу кубометрів, незалежно від обсягів споживання.

Крім того, з 1 квітня було підвищено і тариф на теплопостачання для населення - на 72%, до 537,2 грн за 1 Гкал. Також НКРЕКП з 1 квітня 2015 року підвищила тарифи на електроенергію для населення в середньому на 19%.

За словами очільника Міненерговугілля, підвищення тарифів на газ і теплопостачання повністю задовольняє попередні вимоги ключового кредитора економіки України - Міжнародного валютного фонду.