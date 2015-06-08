Суд заарештував нерухомість холдингу Фірташа - усього 46 об'єктів

Суд заарештував нерухомість групи компаній OSTCHEM Дмитра Фірташа. Арешт накладено вже на 46 об'єктів.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"У продовження забезпечення інтересів держави слідством установлено відомості про нерухоме майно та земельні ділянки, що належать підприємствам групи компаній OSTCHEM. У даний момент, із метою накладення арешту на об'єкти нерухомості, до суду нами було направлено 110 клопотань. До п'ятниці, забезпечення позовів держави - арешт накладено вже на 46 об'єктів", - написав він.

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Аваков нагадав про розслідування справи щодо OSTCHEM. Групі компаній Фірташа було висунуто звинувачення в нанесенні збитків державі 5,742 млрд грн.

"У рамках забезпечення інтересів держави, раніше нами було вже арештовано 499,121 тис. кубів природного газу, що знаходиться у сховищах «Укртрансгазу» і належить підприємствам групи OSTCHEM", - також нагадав міністр.

ВОСКРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС..Патрульная полиция. Твоя новая полиция.А) Объявляю дату старта патрульной полиции в К... Posted by Arsen Avakov on 7 червня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Міністерство внутрішніх справ почало розслідування щодо розтрати державного майна посадовцями «Нафтогазу» у змові з компаніями групи Ostchem, у результаті чого державі завдано збитків у розмірі 5,7 млрд грн.

Тоді ж він повідомив, що Кабінет міністрів звернувся до суду з вимогою заарештувати 500 млн куб. м газу вартістю 4,3 млрд грн, які належать холдингу Osthem, за результатами розслідування Генеральною прокуратурою змови представників компанії та посадових осіб НАК «Нафтогаз України».

Того ж дня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Головного слідчого управління МВС про накладення арешту на 500 млн куб. м природного газу групи компаній Ostchem.