В Україні хочуть скасувати дотації комунальних тарифів з бюджету

Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до деяких законів України у сфері комунальних послуг» (№ 2029а), який передбачає повну відмову від дотування з бюджету тарифів на житлово-комунальні послуги.

Законопроектом, текст якого розміщено на сайті ВР, передбачено внести зміни до Закону “Про житлово-комунальні послуги”, відповідно до яких встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на їхнє виробництво не допускається.

Також із закону пропонується вилучити норму про те, що в судовому порядку можуть вирішуватися питання відшкодування втрат підприємств, що пов'язані із затвердженням цін/тарифів на ЖКП нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їхнє виробництво.

Із нині діючого закону пропонується вилучити норми про те, що видатки на відшкодування втрат підприємств, що пов'язані із встановленням тарифів на житлово-комунальні послуги на рівні, що унеможливлює отримання прибутку, фінансуються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

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Крім того, передбачається вилучення норми про те, що встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їхнє виробництво без відповідного відшкодування не допускається і може бути оскаржено в суді.

Також уряд пропонує внести зміни до Закону “Про теплопостачання”, відповідно до яких тарифи мають враховувати собівартість теплонергії та забезпечувати рентабельність суб’єкта господарювання. Пропонується вилучити норму про те, що в разі, якщо тимчасово тариф на теплоенергію встановлено нижче її собівартості з урахуванням граничного рівня рентабельності, орган, який встановив цей тариф, повинен передбачити механізми компенсації цієї різниці в порядку, встановленому законодавством.