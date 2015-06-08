Порошенко звільнив релігійні організації від податку на нерухомість

Президент України Петро Порошенко підписав закон № 420-VIII «Про внесення змін до статті 266 Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування нерухомості релігійних організацій».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Цей закон Верховна Рада ухвалила 14 травня. За нього проголосували 248 із 343 народних депутатів.

Передбаченою законом зміною до статті 266 Податкового кодексу звільняються від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включно з об'єктами, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади – притулки, інтернати, лікарні тощо, крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.