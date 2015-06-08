Друга хвиля звернень за субсидіями охопить більше мільйона сімей – Розенко

Друга хвиля звернень за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг, яку Міністерство соціальної політики очікує з жовтня, охопить, за оцінками відомства, більше мільйона сімей, повідомила прес-служба Мінсоцполітики з посиланням на голову відомства Павла Розенко.

«З 1 жовтня ми очікуємо як мінімум один мільйон звернень громадян», - цитує прес-служба виступ міністра на засіданні колегії Мінсоцполітики.

Згідно з повідомленням, перша хвиля бажаючих отримати субсидії вже охопила більше мільйона сімей - станом на квітень поточного року органи соціального захисту отримали 1 млн 137 тис. заяв.

Розенко підкреслив, що незважаючи на велику кількість звернень, нова система призначення субсидій працює нормально. Тим не менше, є регіони, в яких субсидії отримують менше десятої частини тих, хто звернувся за ними.

«Ми готувалися до такого валу. Аналіз показує, що системних проблем із призначенням субсидій в цілому по країні немає. Але в окремих регіонах проблеми очевидні - є області, де субсидії призначені 5-7 відсоткам тих, хто звернувся», - цитує міністра прес-служба.

Присутній на засіданні заступник міністра Віталій Мущинін під час свого виступу зазначив окремі проблеми, які виникають в органів соцзахисту з призначенням субсидій, зокрема, з оперативним обміном інформацією з Державною фіскальною службою та житлово-комунальними організаціями. Крім того, виникла бюрократична проблема - близько 80% декларацій про доходи громадян надходять з помилками в заповненні.

«Тільки 15-20% декларацій про доходи громадян надійшли в органи соцзахисту заповненими без помилок», - цитує прес-служба Мущиніна.

У зв'язку з цим, згідно з повідомленням, Міністерство планує розробити зміни до порядку заповнення та подання документів для призначення субсидій з метою ліквідувати «вузькі місця», щоб восени система працювала без збоїв.

Читайте такожПорошенко запевняє, що кошти на субсидії для населення в країні є

Як повідомляв УНІАН, за словами Розенка, на 4 червня остаточне рішення про надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг за новою формулою прийнято для 200 тис. сімей.

Уряд у рамках виконання програми реформ в енергетичному секторі та виконання умов програми співпраці України з головним кредитором – Міжнародним валютним фондом прийняло рішення про підвищення комунальних тарифів до економічно обґрунтованого рівня. Підвищення тарифів супроводжується впровадженням нової системи надання субсидій населенню. У 2015 році їх обсяг становитиме 24,5 млрд грн, що є безпрецедентною для України сумою. Крім того, максимально спрощена процедура отримання субсидій: за новими, прийнятими урядом правилами, споживачеві достатньо заповнити бланк-заяву на субсидію і декларацію про доходи, а потім відправити ці документи в органи соцзабезпечення, які самі будуть розраховувати і нараховувати субсидії на підставі переданих даних строком на 12 місяців. Перевірки зазначених даних будуть здійснюватися після нарахування субсидій, а подання завідомо неправдивих даних може тягнути за собою штраф у подвійному розмірі нарахованої субсидії.

За даними Державної служби статистики, жителям України в січні-квітні 2015 року були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 168,2 млн грн, що на 138,2 млн грн, або в 5,6 разу більше, ніж у січні-квітні 2014 року.