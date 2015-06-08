Порошенко підписав закон про особливості права власності у багатоквартирному будинку

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Законом визначаються особливості здійснення права власності у багатоквартирному буднику та змінюється регулювання відносин, пов’язаних з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління.

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Так, згідно з законом, права на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди і його прибудинкова територія, віднесено до спільного майна багатоквартирного будинку. Водночас запроваджується правовий режим права спільної сумісної власності або права постійного користування щодо земельної ділянки, на якій розташований багатоквартирний будинок.

Документом визначаються особливості здійснення права спільної сумісної власності щодо спільного майна багатоквартирного будинку. Установлено, що спільне майно не може бути поділено між співвласниками, визначаються права співвласника, унормовуються обов’язки та питання відповідальності.

Крім того, законом унормовується компетенція зборів співвласників та порядок прийняття ними рішень щодо управління багатоквартирним будинком, уточнюється правовий статус ОСББ – є непідприємницьким товариством, змінюються засади утворення ОСББ.

Закон набирає чинності з 1 липня 2015 року.