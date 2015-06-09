Інвестиції в комерційну нерухомість Європи досягли 8-річного максимуму

Обсяг інвестицій в комерційну нерухомість Європи в I кварталі склав близько €55 млрд, передає «Газета.Ru» із посиланням на дослідження міжнародної консалтингової компанії CBRE.

Даний показник на 30% перевищує результат аналогічного періоду минулого року.

Читайте такожРосія обіцяє захищати своє закордонне майно, яке може бути заарештовано за ініціативою України«В першому кварталі цього року спостерігався найвищий показник першого кварталу за весь період з 2007 року, коли обсяг інвестицій на європейському ринку досяг €60 млрд. Примітно, що має місце значне зростання числа портфелів, виведених на ринок, – це ознака того, що європейський ринок комерційної нерухомості володіє підвищеною ліквідністю та інвестори починають прагнути до ефекту економії від масштабу», — цитується в дослідженні Джонатан Халл, керуючий директор відділу ринків капіталу в регіонах - Європа, Близький Схід і Африка.

Експерти відзначають, що на цьому ринку також підсилюється тенденція до пакетних угод і корпоративних поглинань.