Окупованому Криму загрожує гострий дефіцит основних будматеріалів

Найближчим часом Крим може зіткнутися з дефіцитом будівельних матеріалів, заявив нелегітимний міністр будівництва та архітектури окупованого Росією Криму, передають "Новини Криму".

За його інформацією, на сьогоднішній день в анексованому Криму діє 40 великих промислових підприємств будіндустрії, однак обсяги видобутку та виготовлення будівельних матеріалів, виробів і конструкцій не повністю покривають потреби будівельного ринку регіону.

«В даний час існує реальна загроза дефіциту основних будівельних матеріалів: цементу, щебеню, піску, металопрокату, пиломатеріалу тощо. Особливо це актуально в межах масштабного будівництва, яке ми очікуємо з настанням наступного року», – уточнив Кононов.

Найбільш показова ситуація, за його словами, склалася з видобутком будівельного піску. «За 2014 рік в Криму видобуто 110 тисяч тонн природного піску при потребі на даний вид продукції в 500 тисяч кубів. Однак даний пісок має обмеження при виробництві будматеріалів, виробів і конструкцій через соляні доміши. Тому потреби Криму можна покрити лише за рахунок поставок з інших регіонів», – зазначив Кононов.

Також у 2014 році на півострові було видобуто 2 млн тонн щебеню, що на 1 млн тонн менше потреби. При цьому щебінь більшості кримських кар'єрів – вапнякового походження і також має ряд обмежень для здійснення робіт.

Крім того, в окупованому Криму фіксують істотне зростання вартості будівельної продукції. «Ціни на фасований цемент на даний момент становлять від 4,5 до 5,5 рубля за тонну, на щебінь кримський – від 250 до 600 рублів за тонну, привізний щебінь твердих порід — від 1900 до 2500 рублів за тонну, привізний будівельний пісок — від 1500 до 2000 рублів, металопрокат — від 31 000 рублів до 40 000 рублів за тонну, пиломатеріали — до 13 000 рублів за тонну», – поінформував Кононов.

Але нелегітимний глава окупованого Криму Сергій Аксьонов не погодився з доводами міністра.

«Дефіциту не буде. Яка у нас загроза? Ви просто повинні налагодити логістику по доставці цих матеріалів сюди, ось і все. В країні сьогодні є всі будівельні матеріали без винятку», – заявив він.

Раніше Аксьонов заявляв, що 70% будівельних матеріалів, необхідних для спорудження Керченського мосту, доведеться завозити на півострів з материкової частини Росії.

Читайте такожНа Керченській переправі назріває бунт через величезні черги і відсутність води (фото)За його інформацією, на будівництво транспортного переходу через Керченську протоку необхідно 30 млн тонн будматеріалів. «В Криму такої кількості сировини немає, однозначно потрібно буде завозити з материка. Отже, необхідно шукати нові шляхи доставки», - заявив Аксьонов.