В Україні хочуть модернізувати державні житлові програми

Про це в четвер на брифінгу заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Роман Абрамовський, додавши, що очікуваний розмір фінансування модернізованих програм з державного бюджету очікується на рівні до 1 млрд грн.

За його словами, Мінрегіон розраховує погодити нові умови кредитування за вказаними програмами до можливого внесення змін у державний бюджет 2015 року з метою забезпечення фінансування вже в цього року.

Заступник міністра зазначив, що основною метою модернізації житлових програм є зменшення їх впливу на витратну частину держбюджету.

«Головним аспектом є те, щоб ці програми надавали найменший вплив на державний бюджет і його витратну частину», - заявив Абрамовський, уточнивши, що в сьогоднішніх економічних реаліях наявні умови кредитування за житловими програмами не актуальні.

Так, кредитну процентну ставку за програмою молодіжного кредитування в процесі модернізації планується підняти на рівень до 10%, при цьому для сімей з дітьми буде передбачено зменшення кредитної ставки, яка буде диференціюватися у залежності від кількості дітей.

«Ми плануємо вийти приблизно на 10% кредитування, при цьому ми передбачимо пільги для сімей, в яких є один або більше дітей», - сказав заступник міністра, зазначивши, що кредитування під 3%, що було раніше, більше неможливо, враховуючи стан фінансових ринків.

Крім того, він не виключає можливості погашення до 30% тіла кредиту за рахунок державних коштів.

«Ми не хочемо влазити в тіло кредиту і надавати додаткові пільги щодо часткового погашення тіла кредиту за рахунок державного бюджету, але можливо доведеться це зробити у частині, яка не буде перевищувати 30%», - зазначив Абрамовський, пояснивши це тим, що кошти, інвестовані в будівництво, повертаються до держбюджету приблизно в розмірі саме 30%.

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Основним нововведенням у програмі «Доступне житло» стане можливість погашення до 50% тіла кредиту за рахунок держави для учасників АТО, а також для переселенців з Донбасу.

«Що стосується програми «Доступне житло», її ми хочемо зробити корисною для фінансування придбання житла для учасників АТО, а також для переселенців, де б ми могли варіювати державну підтримку в районі 50% максимум», - заявив Абрамовський.

При цьому заступник міністра впевнений, що програми щодо погашення частки відсотка по кредиту є вкрай затратними для держави, враховуючи непередбачуваність курсової різниці, і будуть зупинені.

Як повідомляв УНІАН, у лютому голова Комітету Верховної Ради з питань сім'ї, молодіжної політики і спорту Артур Палатний зазначив, що з січня 2014 року програма пільгового житлового кредитування молоді, яка діяла з 1998 року, фактично перестала працювати через відсутність фінансування з держбюджету. За його словами, поряд з економічною кризою і ситуацією на сході неможливість вирішення житлового питання серед молоді змушує її покидати країну.

Крім того, в травні 2015 року Мінрегіон на підставі аудиту, проведеного Рахунковою палатою України, запропонував зупинити укладення нових договорів по програмі часткової компенсації процентних ставок за кредитами комерційних банків для молоді на будівництво та придбання житла через відсутність коштів.