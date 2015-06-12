У Мінсоцполітики розповіли, скільки сімей вже отримали субсидії на оплату компослуг

Субсидії на оплату комунальних послуг за новою процедурою, яка почала діяти з 1 травня, вже отримали 345 тис. сімей з 926 тис., що звернулися, а середній розмір призначеної субсидії становить 335 грн, заявив заступник міністра соціальної політики Валерій Ярошенко на брифінгу у Києві.

«За отриманням житлових субсидій звернулося 926 тис. сімей, призначено субсидії, тобто вже оброблено і призначено, для 345 тис. сімей», - сказав він.

За словами Ярошенка, середній розмір субсидії становить 335 грн.

У регіональному розрізі лідерами за кількістю призначених субсидій стали Дніпропетровська, Львівська, Харківська, Полтавська області та місто Київ.

Також заступник очільника Мінсоцполітики зазначив, що процес обробки заяв продовжується, і надалі кількість, а також середній розмір субсидій збільшуватимуться.

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Як повідомляв УНІАН, друга хвиля звернень за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг, яку Міністерство соціальної політики очікує з жовтня, охопить, за оцінками відомства, більше мільйона сімей.

Уряд у рамках виконання програми реформ в енергетичному секторі та виконання умов програми співпраці України з головним кредитором - Міжнародним валютним фондом ухвалив рішення про підвищення комунальних тарифів до економічно обґрунтованого рівня. Підвищення тарифів супроводжується впровадженням нової системи надання субсидій населенню. У 2015 році їх обсяг становитиме 24,5 млрд грн, що є безпрецедентною для України сумою. Крім того, максимально спрощено процедуру отримання субсидій: за новими, прийнятими урядом правилами, споживачеві достатньо заповнити бланк-заяву на субсидію та декларацію про доходи, а потім відправити ці документи в органи соцзабезпечення, які самі будуть розраховувати і нараховувати субсидії на підставі переданих даних терміном на 12 місяців. Перевірки зазначених даних будуть здійснюватися після нарахування субсидій, а подача свідомо неправдивих даних може спричинити за собою штраф у подвійному розмірі нарахованої субсидії.

За даними Державної служби статистики, жителям України у січні-квітні 2015 року були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 168,2 млн грн, що на 138,2 млн грн, або у 5,6 разу, більше , ніж у січні-квітні 2014 року.