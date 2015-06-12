Для отримання субсидій не потрібно буде вказувати розмір доходів
Мінсоцполітики має намір спростити заяви на субсидії з оплати послуг ЖКГ і ввести відповідальність за подачу недостовірних даних
Міністерство соціальної політики має намір спростити заяви на надання субсидій з оплати житлово-комунальних послуг, прибравши показник розміру доходу і залишивши тільки вид і місце його отримання, а також ввести адміністративну відповідальність за подачу свідомо недостовірних даних.
Про це заявив начальник департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко на брифінгу у Києві.
«Значна частина заяв і декларацій містить помилки, неточності, некоректно заповнені. Ми пропонуємо внести зміни до форми декларацій, згідно з якими громадяни декларуватимуть вид доходу, організацію, де вони отримують дохід і не будуть декларувати розмір доходу. Цю інформацію органи соціального захисту населення отримуватимуть без участі громадян », - сказав він.
Також чиновник зазначив, що міністерство виступає з ініціативою про введення відповідальності за подачу завідомо недостовірних даних у заявах на отримання субсидій.
«Ми пропонуємо уточнити у положенні про призначення житлових субсидій термін «умисне надання недостовірної інформації», і відповідно до цього застосовуватимуться певні санкції», - підкреслив Музиченко.
За словами очільника департаменту, адміністративне покарання застосовуватиметься лише у разі подання свідомо недостовірних даних, а помилки в декларації не стануть приводом для застосування санкцій.
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Як повідомляв УНІАН, станом на 5 червня субсидії на оплату комунальних послуг за новою процедурою, яка почала діяти з 1 травня, вже отримали 345 тис. сімей з 926 тис., що звернулися, а середній розмір призначеної субсидії становить 335 грн.