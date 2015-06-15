Яценюк: Кабмін планує й надалі спрощувати процедуру надання комунальних субсидій

Про це сказав прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі "5 каналу" в неділю.

«Будемо давати всім, потім розберемося», - сказав глава уряду і додав, що відповідні рішення можуть бути прийняті якомога швидше під час найближчих засідань уряду.

Читайте такожУ Мінсоцполітики розповіли, скільки сімей вже отримали субсидії на оплату компослугЯценюк підкреслив, що платіжки з великими тарифами прийдуть восени, коли розпочнеться опалювальний сезон. І люди, за його словами, мають розуміти, що держава «допоможе і доплатить за тих, хто не може заплатити».

«Те, що люди не сприймають підняття тарифів, я це розумію. У людей з'явився страх. І цей страх можна подолати тільки одним - ось рішення - субсидії – знай, держава заплатить», - сказав Яценюк.

Читайте такожДруга хвиля звернень за субсидіями охопить більше мільйона сімей – РозенкоПри цьому Яценюк додав, що наразі йдеться аудит тарифів міжнародними компаніями.

«І я вже зараз можу вам сказати, що тарифи необґрунтовані. Буде визнано, що вони занижені. Ці тарифи не відповідають реальному ринковому рівню. Ми повинні мали за рік підняти тарифи до ринкового рівня. Ми це розтягнули на 3 роки», - сказав Яценюк.

При цьому він додав, що 20 років тарифи не відповідали ринковій ціні на ресурси.

Читайте такожБоржників позбавлятимуть житлових субсидій«Ми ж бензин не дотуємо. Чим бензин відрізняється від газу. А це такий самий енергетичний продукт. Є ціна на товар. І ця ціна має платитись», - сказав Яценюк.

Він також додав, що наступного тижня міжнародні аудитори мають оприлюднити свою доповідь щодо обґрунтованості тарифів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство соціальної політики має намір спростити заяви на надання субсидій з оплати житлово-комунальних послуг, прибравши показник розміру доходу і залишивши тільки вид і місце його отримання.

Також міністерство виступає з ініціативою про введення відповідальності за подачу завідомо недостовірних даних у заявах на отримання субсидій.