Росія через брак коштів урізала фінансування ЖКГ окупованого Криму

Росія скорочує фінансування держпрограми реформування до 2017 року житлово-комунального господарства окупованого нею Криму на 6 млрд, або на 33% - до 14 млрд руб через перенесення основних будівельних робіт на більш пізні терміни, передають "Новини Криму".

Про це заявив нелегітимний міністр ЖКГ півострова Олександр Жданов. За його словами, раніше у федеральному бюджеті Російської Федерації на фінансування програми було передбачено 20 млрд руб. В новій редакції бюджету на ці цілі планується виділити тільки 14 млрд руб.

Читайте такожРосії не вистачить Резервного фонду на видатки бюджету в 2016-2017 роках«Але це не говорить про те, що у нас зменшили фінансування. Це просто пройшла пересувка бюджету на 2018-2020 роки, – пояснив Жданов. – Тобто, почалося проектування, яке вимагає менше грошових коштів, а будівництво перенесено на пізніші терміни. Тому і відбулася зміна нашої програми».

Державна програма реформування житлово-комунального господарства окупованого Росією Криму до 2017 року була прийнята у лютому поточного року.