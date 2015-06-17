Москва через обвал рубля впала на 41 позицію в рейтингу найдорожчих міст

Москва опустилася з 9-го на 50-е місце в рейтингу найдорожчих міст світу, передає «Газета.Ru» з посиланням на Financial Times.

За даними консалтингової компанії Mercer, причина падіння — антиросійські санкції, девальвація рубля і, як результат, рецесія в російській економіці.

Читайте такожІнвестиції в Росію впали до історичного мінімумуВ 2014 році Москва займала 9-е місце, в 2013-му — другу сходинку рейтингу. У 2015 році Москва показала найгірший результат, опустившись відразу на 41 позицію в рейтингу.