Будівельні підприємства України скоротили обсяги робіт на третину

Будівельні підприємства України в січні-травні 2015 року скоротили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 31,2% - до 15,7 млрд грн, повідомила Державна служба статистики України.

Зокрема, за даними Держстату, роботи по будівництву будівель за 5 місяців поточного року скоротилися на 24,1% - до 8,5 млрд грн.

При цьому обсяг робіт з будівництва житлових будинків скоротився на 17,1% - до 4,8 млрд грн, а з будівництва нежитлових будівель - скоротився на 31% - до 3,7 млрд грн. Обсяг робіт з будівництва інженерних споруд знизився на 38,5% - до 7,2 млрд грн.

Держстат зазначає, що роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні-травні становили 84,9% від загального обсягу, у той час як роботи з капітального та поточного ремонту становили 7,4% і 7,7% відповідно.

Згідно з повідомленням, будівельні підприємства Києва за звітний період знизили обсяги робіт на 22,6% - до 4 млрд грн, виконавши 25,7% від загального обсягу робіт в країні.

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Як повідомляв УНІАН, будівельні підприємства України в січні-квітні 2015 року скоротили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 32,6% - до 11,9 млрд грн.

У 2014 році українські будпідприємства знизили обсяги робіт порівняно з 2013 роком на 21,7% - до 50,2 млрд грн.