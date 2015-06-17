Результати міжнародного аудиту тарифів з'являться до кінця тижня – Яценюк

Результати міжнародного аудиту комунальних тарифів, ініційованого урядом, з'являться до кінця поточного тижня і будуть представлені у Верховній Раді, сказав під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Сподіваюся, що до кінця поточного тижня ми отримаємо попередній аудит (комунальних тарифів - УНІАН) аудиторських компаній, - сказав Яценюк. - Думаю, що його треба буде оприлюднити у цілому по країні і в стінах Верховної Ради України, яким би він не був. Ми зараз говоримо виключно про прозорість і про справедливість».

Як повідомляв УНІАН, уряд у середині травня в рамках усунення розбіжностей при формуванні комунальних тарифів запропонував провести їх міжнародний аудит. У травні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, за дорученням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка розпочала переговори з міжнародними компаніями про аудит тарифів на газ.

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Водночас Яценюк зазначав, що найімовірніше тарифи будуть визнані необґрунтованими і заниженими, оскільки реальні ринкові ціни на енергоносії та послуги залишаються вище існуючих показників, закладених у тарифи.