Депутати хочуть заборонити тарифи на ЖКП нижче економічно обґрунтованих

Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий проект закону про внесення змін до деяких законів України у сфері комунальних послуг (№2029а).

Як передає кореспондент УНІАН, за цей законопроект з другої спроби проголосували 237 народних депутатів із 351, зареєстрованого у сесійній залі.

Як зазначив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, зміни, запропоновані законопроектом, дадуть можливість, зокрема, встановлювати економічно обгрунтовані тарифи.

Так, законопроектом із Закону "Про житлово-комунальні послуги" вилучаються, зокрема, положення щодо того, що видатки на відшкодування втрат підприємств, що пов'язані із встановленням тарифів на житлово-комунальні послуги на рівні, що унеможливлює отримання прибутку, фінансуються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

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Крім того, вилучається положення, де йдеться про те, що встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво без відповідного відшкодування не допускається і може бути оскаржено в суді.

Водночас визначається, що встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво не допускається.

Спори щодо формування та затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги вирішуються в судовому порядку.

У Законі України "Про теплопостачання" визначатиметься, що тарифи повинні враховувати собівартість теплової енергії і забезпечувати рентабельність суб'єкта господарювання.

Вилучається положення щодо того, що в разі, якщо тимчасово тариф на теплову енергію встановлено нижче її собівартості з урахуванням граничного рівня рентабельності, то орган, який встановив цей тариф, повинен передбачити механізми компенсації цієї різниці в порядку, встановленому законодавством.

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Крім того, у Законі України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" законопроектом пропонується виключити положення щодо того, що встановлення тарифів з відхиленням від економічно обґрунтованого рівня затверджується Кабінетом міністрів України.

Водночас передбачається, що встановлення тарифів на комунальні послуги, нижчих за розмір економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, не допускається і може бути оскаржено в суді.

Крім того, вилучається стаття щодо відносин Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.