Непрацюючим пенсіонерам та інвалідам будуть автоматично нараховувати субсидії

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (щодо нарахування субсидій пенсіонерам та інвалідам) (№2676).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 229 із 269 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Голосування проводилося кілька разів, бо не вистачало голосів для позитивного результату.

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Даним законом зобов’язано структурні підрозділи з питань соціального захисту населення за спрощеним порядком призначати та надавати житлові субсидії непрацюючим пенсіонерам та непрацюючим інвалідам без звернення громадянина, а працюючим пенсіонерам та працюючим інвалідам за зверненням громадянина з поданням довідок про доходи.

Законом визначено, що субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначаються та надаються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення за спрощеною процедурою.

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Передбачено, що для непрацюючих пенсіонерів та непрацюючих інвалідів, які зареєстровані у житловому приміщенні (будинку) і склад сім'ї яких складається лише з таких осіб – субсидії нараховуватимуться без звернення громадянина на підставі відомостей від Пенсійного фонду України та інших органів державної влади і органів місцевого самоврядування, отриманих в порядку обміну інформацією. Також для непрацюючих пенсіонерів та непрацюючих інвалідів, які зареєстровані у житловому приміщенні (будинку) і до складу сім'ї яких входять інші особи, субсидії нараховуються за зверненням громадянина на підставі довідок про доходи зареєстрованих громадян, а для працюючих пенсіонерів та працюючих інвалідів, які зареєстровані у житловому приміщенні (будинку) і склад сім'ї яких складається лише з таких осіб або ж до складу сім'ї входять інші особи - за зверненням громадянина на підставі довідок про доходи зареєстрованих громадян.