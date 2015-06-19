Субсидії на оплату комунальних послуг зросли в 6 разів

Жителям України в січні-травні 2015 року були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 235,1 млн грн, що на 196,4 млн грн, або 6,1 раза більше, ніж у січні-травні 2014 року, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначені в розмірі 195,4 млн грн, у сільській – 39,7 млн грн.

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За інформацією Держстату, субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП у січні-травні поточного року були призначені 762,2 тис. сімей, що склало 56,5% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. Із загальної кількості в міській місцевості субсидії були призначені 596,4 тис. сімей, у сільській – 165,8 тис. сімей. Порівняно з січнем-травнем 2014 року кількість сімей, яким були призначені субсидії, зросла на 393,6 тис., або в 2,1 рази.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю в травні 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшився в 4 рази – до 267,6 грн.

Серед регіонів найбільший розмір призначених субсидій зафіксовано у Тернопільській області (958,2 грн), найменший – у Закарпатській, Миколаївській областях та місті Києві (76,2 грн, 138,1 грн і 139,8 грн відповідно).

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Як повідомляв УНІАН, в Україні субсидії на оплату ЖКП у січні-квітні 2015 року зросли на 138,2 млн грн (у 5,6 разу) порівняно з січнем-квітнем 2014 року – до 168,2 млн грн.

У 2014 році жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на суму 348,8 млн грн, що на 82,3 млн грн (на 30,9%) перевищило показник 2013 року.