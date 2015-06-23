Кабмін зняв обмеження для Міноборони на придбання житла для військових

Кабінет міністрів України зняв обмеження для Міністерства оборони на придбання житла для військовослужбовців на вторинному ринку.

Про це йдеться в постанові уряду №404 від 17 червня, опублікованій на сайті Кабінету міністрів України від 22 червня 2015 року.

«17 червня Кабінет міністрів прийняв постанову "Про внесення зміни до пункту 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу», - йдеться в повідомленні.

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Цим документом уряд скасував норму про те, що обсяг видатків на придбання житла на вторинному ринку для Міноборони не повинен перевищувати 20% загального обсягу видатків, передбачених міністерству на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних сил на відповідний рік.

Крім того, в повідомленні наголошується, що раніше на придбання житла для силовиків дозволялося використовувати тільки п'яту частину коштів, передбачених держбюджетом для житлового будівництва.

Як повідомляв УНІАН, у травні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підписав постанову про використання держкоштів на купівлю житла для учасників АТО і військовослужбовців. Згідно з постановою, Кабінет міністрів виділив 1 млрд грн на купівлю житла для учасників Антитерористичної операції і військовослужбовців, що дає змогу побудувати й отримати понад 3 тис. квартир.