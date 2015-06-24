За час окупації в Криму зникла сотня пляжів

За рік в окупованому Росією Криму кількість пляжів скоротилася на 87, повідомив нелегітимний міністр курортів і туризму півострова Сергій Стрельбицький, передають "Новини Криму".

За його даними, в 2014 році в регіоні налічувалося 560 пляжів, зараз – 473. «Ми займаємося цим, чому зменшилася кількість. На деяких територіях пройшло об'єднання пляжів. В інших – з'ясовуємо», – сказав Стрельбицький.

Читайте такожВ Офіційному журналі ЄС опублікували рішення про продовження санкцій проти окупованого КримуВін уточнив, що найбільше пляжів налічується в Ялті – 115. В Євпаторії - 102, Алушті – 94, 80 кримських пляжів є дитячими, 60 – санаторними.

Стрельбицький додав, що близько 30% усіх пляжів є лікувальними і вхід на них обмежений. Тиждень тому такий статус мали 50% територій. Між тим, окупаційна влада планує скоротити число лікувальних пляжів до 10%.

До кінця минулого літа в Криму налічувалося 562 пляжа, 384 з них були загальнодоступні, 159 — пляжі з обмеженим доступом і 19 — частково доступні.

Днями нелегітимне Міністерство курортів анексованого Криму виступило з оригінальним формулюванням: за його даними, на сьогоднішній день 35% пляжів півострова обмежено доступні для відвідування.