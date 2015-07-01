У Росії з 1 липня підняли тарифи не тільки на "комуналку", але й на житлові послуги

Крім того, власникам багатотарифних лічильників доведеться платити за електрику вдвічі більше, ніж власникам однотарифних, пише Газета.RU.

Як заявили в мерії Москви, зростання тарифів на житлово-комунальні послуги вже другий рік поспіль залишається нижче інфляції. З комунальних платежів найсильніше з 1 липня подорожчають опалення (на 13%), гаряче водопостачання (на 11,5%) і електроенергія (на 7,5–13,7% в залежності від типу лічильників і часу доби). За газ доведеться платити на 7,5% більше, ніж з листопада 2014 року, а за холодну воду і водовідведення – на 5,9%.

Нерівномірне підвищення тарифів на електрику багатьом здалося несправедливим. В соціальних мережах навіть поширився відкритий лист меру Москви Сергію Собяніну, де вказується на те, що подорожчання вдарить по власниках багатотарифних лічильників в два рази сильніше, ніж однотарифних.

Читайте такожПриєднання Криму до Росії оскаржили в Конституційному суді РФ«Вийде так, що москвичі, які прийняли рішення цивілізовано економити (часто за власний рахунок встановлюючи в квартирах нове багатотарифне обладнання), будуть покарані рублем за свою довірливість і відкритість до модернізаційних змін», – йдеться в листі.

Втім, одними комунальними послугами справа не обмежується: за житлові послуги платежі теж підвищуються. Так, за житлову площу понад установлені норми, в тому числі і за другі квартири, плата збільшиться на 4%. Для квартир, які за метражем підпадають під соціальні норми (дотиційне житло), плата збільшується на 15%.

Крім того, вперше з моменту появи такої категорії підвищиться плата за оренду житла за договорами соціального найму, причому відразу в три рази.

Таким чином, з 1 липня городяни, що знімають житло за договорами соціального найму, будуть платити 9 руб. за 1 кв. м, у наступному році — 15 руб., а в 2018 році — вже 21 руб.

Зазначимо, що доцільність навіть старих ставок на оренду соціального житла викликає у експертів сумнів. Оскільки муніципальне житло не є комерційним, наймачі зобов'язані платити лише за комунальні послуги.

Всі діючі пільги та субсидії на оплату ЖКП будуть збережені в повному обсязі. У цьому році вперше субсидії розраховуються з урахуванням внесків на капремонт.