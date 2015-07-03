У Москві ринок вторинного житла впав на 40%

У II кварталі в Москві зареєстровано майже на 40% менше операцій з переходом прав власності на житло, ніж у той же період минулого року, випливає з даних управління Росреєстру по Москві, – 44 841 і 27 056 відповідно.

У червні переходів зареєстровано на 35% менше, ніж роком раніше (12 874 і 8373 відповідно). А якщо порівнювати перше півріччя з січнем – червнем 2014 року, то падіння становить близько 32%, пишуть «Ведомости».

Ця статистика описує в основному угоди купівлі-продажу квартир на вторинному ринку, говорить представник управління Росреєстру. Саме цей ринок просів найбільше, розповідають московські ріелтори. За заявленою ціною на московському вторинному ринку житла в червні продано лише 13% об'єктів, випливає з аналітичного звіту центру «Інком-нерухомості». 74% пропозицій реалізовано з дисконтом – це максимальний рівень за багато років. Для порівняння: у березні 2015 р. за ціною нижче оголошеної був проданий 51% вторинної нерухомості міста, в квітні – 63%, в травні – 60%. Середній розмір дисконту в червні становив, за даними «Інком-нерухомості», 7,4%.

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Починаючи з травневих свят продати квартиру на вторинному ринку зі знижкою менше 10% стало проблематично, каже керівник irn.ru Олег Репченко. Ціни на неліквідні об'єкти падають і більше – аж до 20%, говорить на умовах анонімності один зі столичних ріелторів.

За даними «Інком-нерухомості», в червні середня вартість пропозиції на вторинному ринку становила 196 300 руб. за 1 кв. м. Найбільше в ціні втратило якісне житло – трикімнатні і багатокімнатні квартири в сучасних будинках з моноліту-цегли (до 14% у доларах), говорить Репченко. Платоспроможний попит зберігся тільки на недорогі об'єкти – маленькі однокімнатні та двокімнатні квартири в будинках економ-класу (зниження – близько 7% у доларах). Пояснення просте: іпотека різко подорожчала (пільгові кредити, субсидовані державою, поширюються тільки на нове житло), а доходи населення знизилися. Іпотека практично померла, каже ріелтор, якщо кредити й беруть, то не більше ніж на 1 млн руб.

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Репченко не бачить жодного чинника, здатного забезпечити відновлення зростання ринку восени: «Геополітична обстановка стала тільки жорсткішою, а легкодоступних грошей, які в попередні роки вивели ціни на нерухомість в Москві на нинішній рівень, немає і найближчим часом не очікується». Ринку доведеться миритися з новим рівнем платоспроможності покупців, робить висновок експерт.