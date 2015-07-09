ЄІБ надав Україні 400 мільйонів євро кредиту на розвиток житлово-комунальної сфери

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав уряду України 400 млн євро кредиту на розвиток інфраструктури житлово-комунального господарства.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіону), рішення про залучення позикових коштів було прийнято на засіданні Кабінету міністрів України 8 липня 2015 року.

Залучені кошти будуть інвестовані у централізоване теплопостачання та гаряче водопостачання, централізоване і нецентралізоване питне водопостачання, водовідведення, енергоефективність будівель, а також у зовнішнє освітлення населених пунктів та поводження з побутовими відходами.

«Це дозволить поліпшити якість застарілої інфраструктури житлово-комунального господарства та якість надаваних населенню послуг», - йдеться у повідомленні відомства.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) затвердила рішення про надання Україні кредитів на загальну суму 1 млрд євро як частини пакету на 3 млрд євро спеціальних заходів для країни на період 2014-2016 рр.

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Довідка УНІАН. Європейський інвестиційний банк було створено у 1957 році, його акціонерами є 27 країн - членів ЄС. Головною метою банку є сприяння досягненню цілей Європейського Союзу шляхом довгострокового фінансування надійних інвестиційних проектів. Статутний капітал формується з внесків країн-учасниць.

ЄІБ фінансує проекти в Україні на підставі мандата Ради ЄС та Європарламенту для країн Східного партнерства. Мандат дає можливість банку кредитувати проекти, які становлять значний інтерес для ЄС і його східних сусідів у таких галузях, як розвиток приватного сектору, соціальної та економічної інфраструктури, зміна клімату.