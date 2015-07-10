У Росії можуть закрити доступ до даних про власників нерухомості

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії запропонувала заборонити надавати дані про власників нерухомості без їхньої попередньої згоди кому-небудь, крім державних органів.

Підготовлений ФСБ документ «Про внесення змін в окремі законодавчі акти РФ, що регулюють питання державної реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним» розміщений на порталі проектів нормативних правових актів, повідомляє Meduza.

Автори поправок вказують, що інформація про власників нерухомості «може використовуватися в злочинних або компрометуючих цілях». Крім того, наявність у відкритому доступі такої інформації, вказує ФСБ, може перешкодити «застосуванню окремих заходів щодо державного захисту».

Передбачається, що запропоновані ФСБ поправки набудуть чинності в березні 2016 року.

У даний момент інформацію з держреєстру прав на нерухоме майно надаються за запитами будь-яких осіб. У виписці містяться опис об'єкта нерухомості та персональні дані його власника. Така практика була введена для забезпечення юридичної чистоти угод з нерухомістю.

Інформацію з держреєстру прав на нерухоме майно, в числі інших, активно використовує Фонд боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального. Дані реєстру використовуються ФБК під час проведення розслідувань.